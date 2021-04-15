Киев, , 19:10 — REGNUM Экс-президент Украины, лидер партии и фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко искренне благодарит «американских партнеров» за санкции против России.

С таким заявлением политик выступил вечером 15 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Порошенко считает, что последние санкции — это «важное и своевременное» проявление солидарности США с Украиной. Он заявил, что Украина официально должна присоединиться к введению санкций против России.

«Байден в действии! В этом матче ставим на Вашингтон и трансатлантическое единство ради демократии и мира, безопасности и стабильности свободного мира», — заявил бывший глава государства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что администрация президента США Джо Байдена ввела новые санкции против России за якобы ее действия против суверенитета и интересов США, в частности, вмешательство в выборы и кибератаки. В МИД РФ заявили, что агрессивная политика Вашингтона не будет проигнорирована Москвой и на введённые санкции неотвратимо последует ответ.