15 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Украинцы обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что пришло время предоставить Украине план действий по членству в НАТО и план вступления страны в Европейский союз. Об этом Зеленский написал в своем микроблоге в Twitter. Запись президента Украины вызвала некое недоумение у жителей страны...

Оксана Переможенко, , 20:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пришло время предоставить Украине план действий по членству в НАТО и план вступления страны в Европейский союз. Об этом он написал 15 апреля в своем микроблоге в Twitter.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пришло время конкретных предложений для Украины и Грузии относительно получения ПДЧ в НАТО (плана действий по членству в НАТО — О. П.) и плана вступления в ЕС. Консолидация усилий и солидарность сегодня сверхважные. На Украине и в Грузии историческое понимание и взаимная поддержка в вопросе мира» , — написал Зеленский.

На заявление украинского лидера отреагировали читатели издания «Шарий.net». Соответствующую новость они прокомментировали на странице издания в социальных сетях Facebook и Twitter. Основная часть комментаторов отреагировала на слова Зеленского на фоне заявления госсекретаря при министерстве иностранных дел Франции Клемана Бон о том, что поддержка Украины Евросоюзом не означает ее вступления в Европейский союз.

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«Сегодня во Франции уже рассказали про план вступления Украины в ЕС», — иронизирует Ice Rain.

«Какое на*рен вступление??? Там в Европе из каждого утюга дают понять, что никуда Украина не вступит. Но… Зеленский в лучших традициях хуторского быдла ломится туда, куда его не звали. Ладно бы он сам туда стремился, так и еще людей за собой тянет которым оно… не нужно», — отметил Андрей Б.

«Вот как интересно. В ЕС говорят, что перспективы призрачные. А НАТО тоже особо не ждут… А у этого пришло время… В дверь не пускают, так мы в окно… Окно закрыли, мы через трубу… канализационную…» —пишет Валерий Р.

«План не хитрый… «ты их в дверь. они в окно»…» — добавила Ирина Т.

«Зачем он так в НАТО рвется? Чтобы кто-то его проблемы решал военным способом? Так пусть тогда откровенно всему мировому сообществу честно признается, что страна не способна самостоятельно содержать свою армию и по сути ее просто нет. Про Евросоюз еще смешнее, где диктатура права, он щемится туда со своими подходами к правосудию. Шапито», —написал Антон З.

«Националистам связь с русскими — за*адло, их надо уничтожать, а вот унижаться перед западными нациями, так можно», — отметил Сергей С.

«Украина и так в ЕС и НАТО, нет никаких ограничений на волю ЕС в стране! Все их хотелки исполняются! НАТО тоже не имеет никаких препятствий в своей деятельности», — добавил Vlad B.

«Давай уж сразу референдум о вхождении в состав США, чего уж там мелочиться…» — предложил Sergey D.

«Не надо так бурно реагировать, он шутит в силу привычки», — пишет Алексей Л.

«Парня уже сварили в тёплой информационной ванне. Спасёт только душ Шарко», — добавил Дмитрий М.

Владимир Зеленский во время празднования Дня Вооруженных сил Украины President.gov.ua

«В ЕС сидят и думают, как этому человеку еще понятнее сказать, что таких перспектив нет. Советую воспользоваться могучим русским матом, описывая путь Зеленского в нужном направлении», — добавила Марина П.

Напомним, 15 апреля госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что поддержка Украины Евросоюзом не означает ее вступления в Европейский союз.

«Мы можем иметь хорошие отношения с Украиной, мы можем поддерживать Украину, и мы делаем это в нынешней сложной ситуации с Россией. Но это не означает вступление (в ЕС — ИА REGNUM). Я думаю, что это несерьезная перспектива», — сказал политик в эфире радиостанции Radio-J France.

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