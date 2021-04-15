Курган, , 19:07 — REGNUM Власти Курганской области в работе по повышению уровня доходов населения выделяют два направления: повышение оплаты труда и уход от «серых» зарплат». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече с промышленниками и предпринимателями региона 15 апреля подчеркнул, что «нет задачи рушить бизнес, есть задача постепенно выводить его из серого сектора», и «если зарплата будет конкурентоспособной, то люди перестанут уезжать в другие регионы».

Отмечается, что в Зауралье действует трёхстороннее соглашение между Федерацией профсоюзов Курганской области, правительством региона и Курганским региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» на 2020 — 2022 годы, согласно которому работодатели должны производить индексацию заработной платы согласно индексу потребительских цен в регионе. Господдержку будут получать только те компании, которые будут работать над увеличением доходов своих сотрудников, отмечают в курганском правительстве.