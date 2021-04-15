Москва, , 19:06 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за период с 5 по 12 апреля выросла на пять копеек и достигла 47,61 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Дизельное топливо за этот период также подорожало на четыре копейки — до 49,53 рубля за литр.

По состоянию на 5 апреля средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 44,94 рубля, марки Аи-95 — 48,53 рубля, марки Аи-98 — 55,16 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 43 региональных центрах. Наиболее значительно он подорожал в Якутске — на 0,6%. Снижение цен отмечено в Южно-Сахалинске — на 0,4%, в Севастополе и Симферополе — на 0,1%.

В Москве бензин за неделю подорожал на 0,1%, в Санкт-Петербурге цены в среднем не изменились.