Ньюпорт-Бич, США, , 19:03 — REGNUM Состоялся анонс нового дополнения для игры Wasteland 3 под названием The Battle of Steeltown. Его трейлер был опубликован 15 апреля на YouTube-канале компанииinXile entertainment.

В дополнении игрокам нужно будет отправиться в заводской комплекс Стилтауна, чтобы возобновить поставки оружия и техники в Колорадо. На месте они столкнутся с забастовкой рабочих и агрессивными бандитами.

Напомним, Wasteland 3 — это изометрическая пошаговая ролевая игра от американской студии inXile entertainment. Её релиз состоялся в августе 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Epic Games Store бесплатно отдают пять видеоигр