Москва, , 19:06 — REGNUM Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не представляется возможным заключить на неограниченный срок. Об этом 15 апреля заявил кандидат исторических наук, дипломат, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Виктор Мизин во время онлайн-эфира, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дипломат отметил, что в отличии от конвенций о запрете использования химического и биологического оружия, ДСНВ не предусматривает утилизацию и запрет ядерного оружия, как в случае и химическим и биологическим.

«Договор был бы бессрочным, если бы речь шла об оружии, которое полностью уничтожалось или замораживалась. Но и у нас, и у США происходит модернизация стратегических ядерных сил», — сказал Мизин.

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