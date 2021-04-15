Москва, , 18:59 — REGNUM Около 50 тысяч организованных туристов из России находятся в настоящее время в Турции, около 4 тысяч — в Танзании. Об этом 15 апреля сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

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По её словам, все российские граждане, отправившиеся в эти страны по линии туроператоров, планово вернутся в Россию после окончания отдыха.

Кроме этого, ещё около 50 тысяч самостоятельных путешественников находятся на сегодняшнйи день в Турции и Танзании, либо в третьих странах, куда они отправились через Стамбул, добавила глава Ростуризма.