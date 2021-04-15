Киев, , 18:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 апреля, провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Как информирует пресс-служба офиса президента, одной из главных тем для обсуждения стала интеграция стран в НАТО, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, президенты акцентировали внимание на важности диалога и солидарности и обсудили практические шаги Украины и Грузии в контексте дальнейшего углубления отношений с НАТО.

«Действительно, настало время конкретных предложений для Украины и Грузии относительно получения ПДЧ в НАТО и плана вступления в ЕС. Консолидация усилий и солидарность сегодня являются сверхважными», — подчеркнул в своем комментарии Зеленский.

Согласно источнику, Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Украина и Грузия имеют «историческое понимание» и поддерживают друг друга в вопросе «мира».

ИА REGNUM напоминает, что ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО приведет к «необратимым последствиям» для украинской государственности и эскалации в Донбассе. В свою очередь, в Киеве заявили, что нынешний подход НАТО в отношении Украины, основанный на более глубокой интеграции в обмен на дальнейшие реформы, недостаточен и игнорирует «гравитационную» силу Кремля.