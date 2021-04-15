Вашингтон, , 18:58 — REGNUM Вероятно, коронавирус нового типа распространился в результате утечки из лаборатории в Китае, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс 15 апреля в Конгрессе.

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Отметив, что точных данных о происхождении SARS-CoV-2 у американской разведки нет, глава ведомства пояснила: есть две версии, по одной из которых «был инцидент в лаборатории».

Другая версия — это появление коронавируса «естественным путём вследствие контактов человека с заражёнными животными». Обе версии касаются Китая.

Добавим, официально считается, что SARS-CoV-2 появился в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Официальный Вашингтон отказывается от версии, согласно которой коронавирус мог быть завезён в Ухань на учениях с участием американцев.

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