Кэри, США, , 18:57 — REGNUM В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала бесплатная раздача сразу пяти видеоигр. Об этом 15 апреля сообщает «Игромания».

В раздачу входят: трилогия игр из серии Deponia, The First Tree и Ken Follett's The Pillars of the Earth. Добавить эти проекты в свою библиотеку можно будет до 22 апреля 2021 года.

Напомним, подобные раздачи проходят в магазине Epic Games Store на регулярной основе. Сразу после вышеуказанных проектов в свободном доступе сервиса появятся игры Hand of Fate 2 и Alien: Isolation.

