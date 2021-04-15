15 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Желание отомстить Трампу со стороны администрации Байдена колоссально. Но сделать это через сближение с Ираном им будет очень непросто. Израиль настроен решительно. Как и весь арабский мир.

Авигдор Эскин, , 20:34 — REGNUM Развеялись дымовые облака над иранским ядерным объектом в Натанзе, где в воскресенье произошел обвал энергосети, приведший к крушению центрифуг. Именно туда были доставлены новые центрифуги для обогащения урана всего за день до удара по всей системе.

Начисто Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Первые официальные сообщения были оптимистично обтекаемыми. Однако в ходе заседания иранского парламента глава исследовательского центра при нем, Алиреза Закани, сообщил об уничтожении тысяч центрифуг. По его словам, потребуется не менее десяти месяцев, чтобы вернуться к уровню работы минувшей субботы. Газета New York Times ссылается именно на Закани в своем разборе произошедшего.

Власти Тегерана поспешили обвинить в случавшемся Израиль и в очередной раз поклялись отомстить. Реакция Иерусалима была традиционно беззвучной. Однако американцы не сомневаются, кто мог совершить такую подрывную операцию в недрах самого важного военного объекта Тегерана. О том, что иранская ядерная программа имеет военное предназначение, мы знаем из ста десяти тысяч документов, захваченных Моссадом в Тегеране три года назад.

Знаменательно, что диверсия произошла в день визита в Израиль главы Пентагона Ллойда Остина. Сразу всплыли исторические параллели: 6 июня 1981 года израильские ВВС нанесли удар по иракскому ядерному реактору «Озирак», положив конец попытке Саддама Хуссейна создать атомную бомбу. Незадолго до того премьер-министр Израиля Менахем Бегин встретился с президентом Египта Анваром Саддатом. В Каире болезненно отнеслись к этому, и Иерусалиму пришлось сделать умиротворительное заявление об отсутствии связи между встречей между двумя лидерами и израильской военной операцией.

Наземные сооружения завода Натанзы до и после взрыва Ynet.co.il

Трудно сказать, существует ли какая-то связь между визитом министра обороны США и сокрушительным ударом по иранскому ядерному объекту. Бывший посол Израиля в США Майкл Орен не исключил такой возможности в интервью израильскому телевидению и добавил с тревогой, что публикация статьи в New York Times могла быть следствием инициированной утечки из Белого Дома. А это форма давления на Израиль и выражения недовольства его действиями.

Все эти рассуждения базируются не на подтвержденных фактах, а только на возможных сценариях. Но все они имеют определенный смысловой вес, ибо в эти дни начинаются переговоры между Вашингтоном и Ираном о возобновлении ядерной сделки. Можно ли исключать, что одной из целей сокрушительной диверсии в Натанзе была попытка осложнить переговоры по возобновлению сделки с Ираном? Напротив, было бы странно, если Израиль не учел последствий подрыва объекта и его временной близости с визитом главы Пентагона. Добавим: если это была диверсия, а не авария.

Как повлияет ликвидация тысяч центрифуг в Натанзе на переговоры о возвращении к сделке с Ираном?

Тегеран пришел на переговоры ослабленным. Если до уничтожения основного ядерного потенциала режим аятолл говорил с позиции возможности в скором будущем запустить производство ядерных боеголовок, то сейчас американцы с их западными партнерами хорошо осознают, что Израиль, скорее всего, сможет предотвратить это. Иран столько раз пламенно провозглашал целью своего существования ликвидацию Израиля, что в Иерусалиме в это поверили.

Ллойд Остин NATO North Atlantic Treaty Organization

Мы не знаем, каким образом неизвестные и неопознанные сумели совершить обсуждаемый акт диверсии. Пишут о кибератаке, а также пишут о внедрении взрывчатки. Ведутся разговоры о том, что удалось внедрить нужные вещества в стенку и также — что просто протащили как-то внутрь что-то врывающееся. Иными словами. Мы не знаем точно, как это произошло. Но мы знаем определенно: Иран прибывает на переговоры не как без пяти минут ядерная держава, а в ослабленном статусе.

Более того, мы располагаем теперь еще одним доказательством того, что иранская ядерная программа всегда носила военный характер. Западные и американские переговорщики оказались в затруднительном положении. Желание отомстить Трампу со стороны администрации Байдена колоссально. Но сделать это через сближение с Ираном им будет очень непросто. Израиль настроен решительно. Как и весь арабский мир.