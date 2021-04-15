Эспоо, Финляндия, , 18:53 — REGNUM Состоялся релиз мобильной ролевой игры Darkfire Heroes от финской студии Rovio — авторов популярной франшизы Angry Birds. Об этом 15 апреля сообщает портал Shazoo.

Игра бесплатно доступна в сервисах AppStore и Google Play. В ней геймерам нужно будет собрать отряд из различных героев и отправить их на сражение с ордами чудовищ.

Напомним, Rovio — это компания-разработчик видеоигр с офисом в Эспоо (Финляндия). Она прославилась, благодаря созданию медиафраншизы Angry Birds, в которую входят: игры, мультсериалы, полнометражные мультфильмы и комиксы.

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