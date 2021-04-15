Мурманск, , 18:52 — REGNUM В Мурманске вынесен приговор стороннику «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовившему теракт в администрации одного из округов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Управлении ФСБ, осужденный планировалпроизвести взрыв в здании администрации Ленинского округа с использованием самодельного взрывного устройства.

Суд приговорил местного жителя к лишению свободы сроком на 14 лет, с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев, назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей. Отбывание части наказания в виде лишения свободы назначено в тюрьме сроком на 3 года, оставшаяся часть — в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, террорист был задержан 10 декабря 2019 года. При нем было взрывное устройство.