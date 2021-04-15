Москва, , 18:56 — REGNUM Решить проблему конфликта в Донбассе на переговорах президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, если такая встреча состоится, все равно не получится. Об этом 15 апреля сообщил кандидат исторических наук, дипломат, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Виктор Мизин во время онлайн-эфира, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Там, конечно, не будет прорыва уже ставшей притчей во языцех проблемы Донбасса, потому что позиции стран прекрасно понятны, и они полярно противоположны», — сказал дипломат.

Тем не менее, потребность в переговорах есть по той причине, что и Россия, и США заинтересованы в том, чтобы продолжить диалог о стратегической стабильности в мире.