Киев, , 18:51 — REGNUM Киев приветствует новые санкции США, введенные против России, заявил 15 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

По его словам, новые санкции Вашингтона усилят «ответственность Кремля за оккупацию Крыма», а также будут способствовать «защите демократии».

«Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове. Мы также поддерживаем реакцию США на злонамеренное вмешательство РФ в дела других стран, в частности в выборы в США. Демократия нуждается в защите», — написал Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля власти США ввели новые санкции против 32 физических и юридических лиц России и запретили своим финучреждениям покупать российские гособлигации.

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