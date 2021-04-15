Лос-Анджелес, США, , 18:47 — REGNUM Американский режиссёр Майк Флэнеган («Призраки дома на холме») выступит постановщиком научно-фантастического триллера The Season of Passage («Сезон перехода»), основанного на одноимённом романе Кристофера Пайка. Об этом сообщило издание Deadline.

По данным СМИ, Флэнеган также выступит сценаристом и продюсером картины. За производство фильма ответственна компания Universal.

Картина расскажет о Лорен Вагнер — знаменитости, участвовавшей в пилотируемой экспедиции на Марс. Со временем её начинают мучать таинственные голоса, умоляющие полюбить их.

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