* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 18:43 — REGNUM Разведывательные структуры США с «низкой или средней» уверенностью считают, что Россия мотивировала атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на американских военных и их сателлитов в 2019 году, заявил 15 апреля на брифинге представитель администрации США.

«Разведывательное сообщество США с низкой или средней степенью уверенности полагает, что российские сотрудники разведки стремились поощрять атаки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против служащих США и коалиции в Афганистане в 2019 году, а возможно, и раньше, в том числе посредством финансовых стимулов и компенсаций», — заявил представитель администрации США.

При этом, на вопрос журналистов пояснить, что значит «с низкой или средней» уверенностью, было указано, что выводы основаны на неких допросах задержанных и «на сложной оперативной обстановке».

Стоит отметить, что при «низкой или средней» уверенности в таких действиях России, было заявлено, что Белый дом передал «четкие прямые сообщения по этим вопросам» по дипломатическим, разведывательным и военным каналам.

Как сообщало ИА REGNUM, в США использовали заявления о «российской мотивировке нападений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на американских военных» в предвыборной борьбе Байдена, обвинявшего Трампа в бездеятельности по этому вопросу.

*Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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