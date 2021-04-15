Золотое, ЛНР, , 18:42 — REGNUM Обстрелу из гранатомётов ВСУ подвергся район Золотого-5 (ЛНР) 15 апреля, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По данным Народной милиции, район Золотого-5 украинские боевики обстреляли из ручных противотанковых гранатомётов (РПГ-7), подствольников (ГП-25) и из стрелкового оружия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 14 апреля ВСУ шесть раз атаковали район Золотого-5.

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