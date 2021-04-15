Вашингтон, , 19:48 — REGNUM Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 576 тыс. на прошлой неделе, что стало самым низким показателем с начала пандемии коронавируса. Данные отражают тот факт, что в стране меньше людей начали терять работу. Об этом 15 апреля пишет Associated Press.

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Число американцев, нуждающихся в пособии по безработице, уменьшилось на 193 тыс. На прошлой неделе было зарегистрировано 769 тыс. заявок. Об этом сообщили в управлении Конгресса США по бюджету. Также отмечается, что за последнюю неделю резко подскочили продажи.

Напомним, что до того, как коронавирус широко распространился в США, еженедельные запросы на пособие по безработице никогда не превышали 700 тыс., даже во времена Великой депрессии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в комитете Конгресса по бюджету США заявили, что уровень трудоустройства не вернется в норму до 2024 года.