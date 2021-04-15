Тамбовский губернатор пообещал помощь погорельцам из Сосновского района
Тамбов, 15 апреля, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 15 апреля, посетил село Троицкая Вихляйка Сосновского района, где из-за пала травы произошло возгорание домов. Глава региона пообещал оказать помощь пострадавшим, сообщилиИА REGNUMв областном управлении информационной политики. Разбираться будут в каждом конкретном случае.
Накануне в селе Троицкая Вихляйка Сосновского района произошло возгорание домов. Огнем оказался охвачен 21 дом, в том числе четыре жилых, четыре дачных и 13 нежилых домов — общая площадь возгорания составила 600 кв. метров. Также горело 2 тыс. квадратных метров сухой растительности.
15 апреля здесь побывал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Он пообщался с погорельцами, представителями служб, работающими на месте.
Пожарные здесь работают второй день. Несли дежурство ночью. Проливают мелкие очаги возгорания, различные надворные постройки. Местные жители очень напуганы, многие потеряли все нажитое имущество. Среди них — Владимир М., коренной житель села. Он говорит, что пожар начался в районе обеда. Он был дома. Сразу выбежал, начал тушить пожар.
«Дом сгорел полностью, идти некуда», — рассказывает сельчанин.
Пока занимался тушением пожара, не успел вынести вещи. Только сумку с документами прихватил и мобильный телефон. С ними теперь не расстается. Владимир всю жизнь прожил в селе, работал механизатором. Родственников у него нет: на эту ночь к себе пустили соседи.
Губернатор Александр Никитин сразу же поручил помочь погорельцу. Удалось договориться с еще одним соседом, который сейчас живет в Тамбове и дом которого от пожара не пострадал, что тот пустит его к себе на временное проживание.
Несмотря на действия пожарных, в селе Троицкая Вихляйка полностью сгорело пять домов по улице Лесная и два дома по улице Садовая. Сосед с Лесной Петр М. после пожара был доставлен в Сосновскую ЦРБ. Его и еще нескольких человек здесь также навестил глава региона.
Губернатор предложил главе Сосновского района Александру Дьяконову создать общественный совет помощи погорельцам, открыть для них расчетный счет. Он пообещал обратиться за помощью к предпринимательскому сообществу, всем неравнодушным жителям региона.
Оказание помощи пострадавшим от пожара в Сосновском районе, как и расследование причин возгорания, губернатор взял под личный контроль. Он поблагодарил все службы, слаженно и оперативно отработавшие эту чрезвычайную ситуацию: полицию, МЧС, лесничества. По его словам, «самое главное, смогли предотвратить распространение огня, избежать лесного пожара».