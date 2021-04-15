Тамбов, 15 апреля, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 15 апреля, посетил село Троицкая Вихляйка Сосновского района, где из-за пала травы произошло возгорание домов. Глава региона пообещал оказать помощь пострадавшим, сообщилиИА REGNUMв областном управлении информационной политики. Разбираться будут в каждом конкретном случае.

Губернатор Тамбовщины Александр Никитин в Сосновском районе

Накануне в селе Троицкая Вихляйка Сосновского района произошло возгорание домов. Огнем оказался охвачен 21 дом, в том числе четыре жилых, четыре дачных и 13 нежилых домов — общая площадь возгорания составила 600 кв. метров. Также горело 2 тыс. квадратных метров сухой растительности.

15 апреля здесь побывал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Он пообщался с погорельцами, представителями служб, работающими на месте.

«Будем помогать!» — сказал губернатор, пообещав, что все вопросы жителей села, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будут решены в максимально короткие сроки.

Пожарные здесь работают второй день. Несли дежурство ночью. Проливают мелкие очаги возгорания, различные надворные постройки. Местные жители очень напуганы, многие потеряли все нажитое имущество. Среди них — Владимир М., коренной житель села. Он говорит, что пожар начался в районе обеда. Он был дома. Сразу выбежал, начал тушить пожар.

«Дом сгорел полностью, идти некуда», — рассказывает сельчанин.

Пока занимался тушением пожара, не успел вынести вещи. Только сумку с документами прихватил и мобильный телефон. С ними теперь не расстается. Владимир всю жизнь прожил в селе, работал механизатором. Родственников у него нет: на эту ночь к себе пустили соседи.

Губернатор Александр Никитин сразу же поручил помочь погорельцу. Удалось договориться с еще одним соседом, который сейчас живет в Тамбове и дом которого от пожара не пострадал, что тот пустит его к себе на временное проживание.

Несмотря на действия пожарных, в селе Троицкая Вихляйка полностью сгорело пять домов по улице Лесная и два дома по улице Садовая. Сосед с Лесной Петр М. после пожара был доставлен в Сосновскую ЦРБ. Его и еще нескольких человек здесь также навестил глава региона.

«Главное сейчас — в себя прийти, чтобы не было никаких ухудшений по здоровью. А мы обязательно будем помогать», — сказал губернатор пострадавшему.

«Мы задействуем и используем все меры поддержки, предусмотренные региональным законодательством. В первую очередь, погорельцам будет выделена поддержка из областного бюджета в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, они могут рассчитывать на муниципальную помощь — около 15 тысяч рублей. Понятно, что этими средствами мы не ограничимся», — сказал Александр Никитин.

Губернатор предложил главе Сосновского района Александру Дьяконову создать общественный совет помощи погорельцам, открыть для них расчетный счет. Он пообещал обратиться за помощью к предпринимательскому сообществу, всем неравнодушным жителям региона.

«Очень много домов сгорело. Будем разбираться в каждом конкретном случае. Все, что можно сделать по закону, используя бюджетные и частные средства, мы обязательно сделаем. Планируем обратиться в лесхозы за пиломатериалом для ремонта и строительства новых домов», — отметил Александр Никитин.

Оказание помощи пострадавшим от пожара в Сосновском районе, как и расследование причин возгорания, губернатор взял под личный контроль. Он поблагодарил все службы, слаженно и оперативно отработавшие эту чрезвычайную ситуацию: полицию, МЧС, лесничества. По его словам, «самое главное, смогли предотвратить распространение огня, избежать лесного пожара».