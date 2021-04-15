Москва, 15 апреля, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Российские власти продлили действие запрета на полёты в Великобританию до 1 июня 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму Росавиации, разосланную авиакомпаниям.

Уинслоу Хомер. Здание парламента. 1881

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Согласно документу, соответствующее решение было принято оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Запрет касается как регулярного, так и нерегулярного пассажирского авиасообщения.

Как передавало ИА REGNUM, Россия приостановила авиасообщение с Великобританией в декабре 2020 года в связи с выявлением на территории этой страны нового штамма коронавируса. В последний раз ограничения были продлены до 16 апреля.