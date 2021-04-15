Минск, , 18:37 — REGNUM «В соответствии с постановлением Совета Министров от 14 апреля 2021 г. № 221 устанавливается временный запрет на вывоз пшеницы и меслина, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, прочих злаков», — сообщает Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь».

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Запрет распространяется на вывоз указанных товаров не только в страны Евразийского экономического союза, но и «за пределы таможенной территории ЕАЭС в Беларуси в государства, не являющиеся государствами — членами ЕАЭС, при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта».

Запрет в отношении указанных злаковых и гречихи (которая на самом деле относится к псевдозлаковым, — Прим. ИА REGNUM.) не будет действовать в случаях их вывоза за пределы Белоруссии в другие государства ЕАЭС и за пределы союза «для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений Правительства Республики Беларусь, а также в качестве припасов».

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Не будет действовать запрет в случаях перемещения указанных товаров «в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС, а также перемещения таких товаров ЕАЭС между территориями государств — членов ЕАЭС через территории третьих стран». Он также не распространяется на случай их «помещения под таможенные процедуры в государстве — члене ЕАЭС, отличном от Республики Беларусь, перемещения транзитом через территорию Республики Беларусь».

Напомним, Александр Лукашенко обещал согражданам полностью обеспечить их гречкой. Он распорядился выращивать эту культуру на суверенной и независимой почве постсоветской республики, чтобы не зависеть от импорта из России.

«Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас», — распорядился он 21 апреля 20 920 года, обращаясь к руководителю Могилёвской области.

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