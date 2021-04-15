Москва, , 18:53 — REGNUM Утверждение о том, что президенту России Владимиру Путину не имеет смысла встречаться с его американским коллегой Джо Байденом, в корне не верно. Об этом 15 апреля заявил кандидат исторических наук, дипломат, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Виктор Мизин во время онлайн-эфира, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт обратил внимание на то, что после телефонного разговора лидеров двух стран многие российские политологи начали утверждать, что для России не будет выгоды от встречи Путина и Байдена. Дипломат не согласился с таким утверждением, отметив, что потребность в переговорах назрела давно.

«Худой мир лучше доброй ссоры. Мне приятно, что в отличии от политологов, которые говорят, что не надо встречаться, позиция руководства страны и МИДа гораздо более взвешена, и она за то, чтобы возобновлять диалог. И на США, и на нашей великой стране лежит большая ответственность за мировые проблемы», — подчеркнул Мизин.