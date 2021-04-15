Архангельск, 15 апреля 2021, 18:33 — REGNUM В Архангельске из поликлиники №2 изъята вакцина от COVID-19, препарат будет уничтожен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.
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Речь идет об эпизоде, произошедшем во 2-й поликлинике в начале марта, когда в одной из холодильных камер для хранения вакцины температура поднялась до — 5 C°. Это произошло в ночное время, поэтому персонал заметил нарушение температурного режима лишь через несколько часов.
Количество доз, подлежащих утилизации, в ведомстве не назвали.