Архангельск, , 18:33 — REGNUM В Архангельске из поликлиники №2 изъята вакцина от COVID-19, препарат будет уничтожен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Речь идет об эпизоде, произошедшем во 2-й поликлинике в начале марта, когда в одной из холодильных камер для хранения вакцины температура поднялась до — 5 C°. Это произошло в ночное время, поэтому персонал заметил нарушение температурного режима лишь через несколько часов.

«Партия вакцины, оказавшаяся в ненадлежащих условиях хранения, была изъята из оборота, — заявил глава министерства Александр Герштанский. — Сотрудники Роспотребнадзора и Росздравнадзора провели тщательное расследование. Установлено, что причиной повышения температуры стал сбой в программном обеспечении оборудования. Оно также больше не используется. Изъятые дозы препарата в ближайшее время будут утилизированы».

Количество доз, подлежащих утилизации, в ведомстве не назвали.