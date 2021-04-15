Брюссель, 15 апреля, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Ситуация в Донбассе станет предметом переговоров 19 апреля министров иностранных дел стран ЕС с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщается в опубликованном 15 апреля заявлении Европейского совета.

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Такое решение принято после телефонных переговоров, состоявшихся сегодня, 15 апреля, между главой Евросовета Шарлем Мишелем с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киев активизировал переговоры с ЕС и США по поводу «российской активности» вблизи границ. При этом совещания Контактной группы — специально созданной площадки по урегулированию — проходят, как отмечают представители Донбасса, непродуктивно из-за украинской стороны.