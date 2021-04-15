Москва, , 18:26 — REGNUM Вместе с новым генеральным партнером фестиваля, банком «Точка», Beat Film Festival представил программу «Больше всех надо» о людях, которые идут на шаг впереди всех и меняют правила игры. Среди них — Бьярке Ингельс, Валери Тейлор и кумиры поколения зумеров. Также фестиваль традиционно объявляет программу фильмов о музыке, героями которой в этом году станут Моби, авангардный композитор Мэттью Херберт, инди-певица St. Vincent и фронтмен The Pogues Шейн Макгоуэн.

Программа под названием «Больше всех надо» посвящена пионерам и новаторам, людям, которые решились сделать что-то первыми — и не только преуспели в этом, но и изменили мир.

Один из них — вундеркинд современной архитектуры, датчанин Бьярке Ингельс, чье бюро BIG меняет прибрежный ландшафт Нью-Йорка, работает с Илоном Маском и создает планы городов на Марсе. Лента «На вершине горы» (Making a Mountain) рассказывает о самом громком проекте Ингельса: мусоросжигающей электростанции с лыжной трассой на крыше, настоящей искусственной горе, выросшей в Копенгагене. Показы фильма пройдут при поддержке посольства Дании в Москве. «Панк-банк» (Bank Job) — это история еще одного казалось бы невозможного проекта. Группа друзей-идеалистов с окраины Лондона хочет сломать механизмы несправедливой финансовой системы — для этого они открывают свой «банк» и начинают печатать свои деньги: арт-банкноты, доходы от продажи которых идут на разные социальные инициативы.

«Игры с акулами» (Playing with Sharks) — кинобиография Валери Тейлор, бесстрашной австралийской ныряльщицы и исследовательницы акул, одной из первых в мире экоактивисток и создательницы знаменитых подводных съемок для «Челюстей» Спилберга. Полный щекочущих нервы кадров фильм погружает в ее жизнь и карьеру длиной более 70 лет, от первых опытов дайвинга до фото для обложек National Geographic и всемирного признания.

Герои картины «Ок, зумер» (I am Gen Z) — представители поколения Z, первопроходцы круглосуточной жизни в соцсетях. Фильм приходит на их территорию, в тикток, твиттер и инстаграм, чтобы понять, что они думают о себе, других и будущем. В программу «Больше всех надо» также вошли хиты секции Гала-премьер — «Лоран Гарнье: Электрошок» и «Майкл и его «джорданы».

В программе фильмов о музыке этого года — суперзвезды и недооцененные экспериментаторы, истории больших хитов и поиски нового звука. Фильм «Мэттью Херберт: Симфония шума» (A Symphony of Noise) — о том, как музыкант, продюсер Мэттью Херберт собирает свою музыку из треска падающих деревьев, шелеста прибоя и шума городов.

Героинь ленты «Электросестры» (Sisters with Transistors) можно назвать соратницами Херберта — истории девяти первооткрывательниц электроники и экспериментального звука, чьи имена почти неизвестны широкой публике, но без которых музыкальный ландшафт XX века был бы совсем другим, рассказывает нью-йоркская певица, художница и композитор Лори Андерсон.

Для того, чтобы сделать фильм о себе, одна главных инди-певиц современности Энни Кларк, известная как St. Vincent, пригласила подругу, вокалистку группы Sleater-Kinney и звезду сериала «Портландия» Кэрри Браунштейн. Результат — «Мотель «Нигде» (The Nowhere Inn) — мокьюментари об обманчивости образа знаменитости с мощными эпизодами концертов St. Vincent. Показы фильма пройдут при поддержке посольства США. Еще один фильм об испытании славой — «Моби» (Moby Doc): в этой автобиографической ленте герой 2000-х, электронный музыкант, диджей и продюсер Моби размышляет о своей жизни, цене успеха и активизме, а о нем самом говорят Дэвид Линч и Дэвид Боуи.

«Еще по одной с Шейном Макгоуэном» (Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan) — драматическая биография фронтмена The Pogues, снятая летописцем британского панка, автором фильмов о Sex Pistols и The Clash Джулиеном Темплом. Архивные интервью, концертные съемки, откровения членов семьи, задиристая анимация создают портрет ирландского поэта и дебошира, который вопреки всем марафонам саморазрушения дышит, острит и выпивает с друзьями, среди которых Джонни Депп, один из продюсеров ленты.

Наконец, «У подножья вулкана» (Under the Volcano) — это яркий, обаятельный, с размахом снятый фильм о потайном рае музыкантов 1980-х, звукозаписывающей студии, которую продюсер The Beatles Джордж Мартин построил на островке в Карибском море. Гостями острова были Стинг, Пол Маккартни, Элтон Джон, The Rolling Stones, Duran Duran, Стиви Уандер — и о визите каждого из них у очевидцев событий осталось много любопытных воспоминаний.

Фестиваль Beat Film Festival 2021 пройдет со 2 по 20 июня в двух форматах — офлайн на московских площадках и онлайн на платформе Кинопоиск HD. BEAT FILM FESTIVAL — международный фестиваль документального кино о новой культуре, существующий с 2010 года в Москве.