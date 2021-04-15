Нью-Йорк, США, 15 апреля, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Гроссмейстер Гарри Каспаров запустил онлайн-платформу Kasparovchess для игры в шахматы. Об этом 15 апреля пишет издание vc.ru.

Оноре Домье. Шахматисты.1867

По данным издания, Каспаров работал над платформой несколько лет. Разработчики добавили в неё 50 тыс. шахматных задач, более 700 уроков, а также возможность играть онлайн-партии.

Добавим, что месячная подписка на платформу стоит $13,99. Пока доступ к ней ограничен.