Москва, , 18:51 — REGNUM Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена является позитивным обстоятельством. Об этом 15 апреля заявил кандидат исторических наук, дипломат, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Виктор Мизин во время онлайн-эфира, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Говоря христианским языком, на фоне того, что было до этого в российско-американских отношениях, это благая весть», — заявил дипломат.

При этом он обратил внимание на непостоянство Байдена, который сперва говорил о том, что не желает встречаться с Путиным, а потом заявил об обратном.

«Я бы сравнил Байдена с барышней, которая сперва говорит: не хочу встречаться, потом говорит: хочу встречаться. Но в любом случае это позитивный момент», — отметил Мизин.

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