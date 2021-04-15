Лондон, , 18:19 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 2672 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 30 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 15 апреля правительство Соединённого Королевства.

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Согласно последним данным, за весь период эпидемии в стране выявлено уже 4 380 976 носителей коронавирусной инфекции, подтверждён 127 191 случай летального исхода.

Напомним, днём ранее британское правительство сообщало о 2491 выявленном случае заболевания и 38 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.