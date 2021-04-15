Бенд, , 18:19 — REGNUM Приключенческий зомби-экшен Days Gone выйдет на PC уже 18 мая 2021 года. Об этом стало известно 15 апреля из нового трейлера проекта, опубликованного на YouTube-канале PlayStation.

Новый трейлер посвящён различным особенностям PC-версии проекта — в частности, улучшенной графике. В ролике также сообщается, что предварительный заказ на Days Gone уже можно оформить в сервисе Steam.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Sony запретила разработчикам из своей внутренней студии Bend заниматься созданием сиквела Days Gone. На этом решении сказались не слишком высокие оценки игры от критиков.

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