15 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Второй сезон сериала «Папик», снятого компанией, одним из основателем которой является Владимир Зеленский, пользуется большой популярностью среди российских телезрителей. Жители Украины отреагировали на оценку российскими зрителями картины, снятой компанией «Квартал 95». При этом учитывались утверждения украинской пропаганды о «войне Украины с Россией», которая якобы длится уже седьмой год.

Мирослава Романенко, , 18:55 — REGNUM Согласно данным исследовательской компании Mediascope, 8 апреля четвертая серия комедийного сериала «Папик-2», снятого на Украине компанией «Квартал 95», вошла в пятерку самых популярных программ среди взрослого населения на российском телевидении (за прошедшую неделю). Доля зрителей, которые смотрели четвертую серию картины в прайм-тайм, составляет тринадцать процентов. Соответственно, каждый седьмой включенный в это время телевизор в России показывал сериал, снятый компанией, одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: Украинцы — Зеленскому: «Продаёшь сериалы в Россию? Не гавкай об агрессии!»

Рейтинг украинского сериала обсудили жители Украины. Читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте», а также читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка» прокомментировали новость. Часть из читателей отметили качество сериала, другие сравнили Зеленского с его предшественником Петром Порошенко, у которого в Липецке была кондитерская фабрика.

«От и снимал бы себе [Зеленский] сериалы. И ему, и людям спокойнее жилось бы…» — пишет Галина Р.

«Уровень высокий… Одного Голобородько (роль Василия Голобородько в сериале «Слуга народа» исполнил Владимир Зеленский — М. Р.) даже в президенты избрали… Теперь не знают как развидеть», — оценила качество работ студии «Квартал 95» Ирина Т.

Владимир Зеленский в роли президента Василия Голобородько Цитата из к/ф «Слуга народа». Реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина

«На Украине нет кино, я уже молчу про сериалы. Сняли за всё время «Слугу народа», который хоть как-то котируется и всё. В это время дюжина российских сериалов куплена Нетфликсом, а один из них даже вошёл в топ лучших сериалов в истории», — пишет один из читателей.

Читайте также: Украинцы: «Ну почему в России нормальные фильмы снимают, а у нас туфту»?

«Липецкая киностудия», — добавил Дмитрий Н., намекая на фабрику Петра Порошенко в Липецке.

«Зачем вы мешаете человеку зарабатывать и воровать?» — спросил Андрей.

«Сериал, кстати, хороший. А вот то, что денежку на нем Зе[ленский] зарабатывает — как-то не по понятиям», — добавил UKRаїнець.

«У них (у России. — М.Р.) таких сериалов, как «Папик», и даже лучше сотнями в год выпускают… нафиг они ЭТО покупали?» — задается вопросом W D.

«Как же противно от этих двойных стандартов, «Нацкорпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже выехал? СНБО (совет национальной безопасности и обороны Украины. — М.Р.) срочно!» — иронизирует Rus1an.

«ПАПИК» — Пётр Алексеевич Порошенко И Квартал», — предложил свою версию расшифровки названия сериала Вячеслав С., явно намекая на бизнес-интересы в России действующего и бывшего президентов Украины.

Папик Цитата из т/с «Папик 2». Реж. Андрей Яковлев. 2021. Украина

«Это спецоперация по моральному разложению врага. Порох (Порошенко —М. Р.) их (жителей России —М. Р.) шоколадом травил, а зеля (Зеленский—М. Р.) морально их уничтожает. Как говорится: все по секретным документам», — иронизирует Vlad.

«Почему президент не показывает свои сериалы своему народу? Не тот гешефт?» — спрашивает Ok.

Напомним, на телеканале СТС 5 апреля стартовал показ второго сезона сериала «Папик».