Иркутск, , 18:12 — REGNUM Итоги совместного заседания президиума Государственного совета и Агентства стратегических инициатив, которое в режиме видеоконференции провёл Президент РФ Владимир Путин, прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Подробности 15 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

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На территории области установлены 123 различные меры социальной поддержки для 100 категорий получателей. Ими пользуется практически одна треть населения области — 746 тысяч человек.

«Сразу скажу, людей не волнуют технические, административные, организационные вопросы. Им важно получить помощь качественно и своевременно и при этом, чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не сталкивались с трудностями — вот что мы должны сделать.

Например, чтобы врачи, работники учреждений образования, социальных служб не занимались излишней бумажной волокитой, бумажной работой, а уделяли своё время и внимание людям, прежде всего», — подчеркнул глава государства.

«В стране, в частности и в Иркутской области, много проблем, на которые Президент сегодня обратил внимание. Сейчас самое основное — как нам сделать так, чтобы внимание направить на человека. Чтобы уйти от заявительной системы к востребованной. Чтобы сотрудники социальных служб без бумажек выявляли людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и оказывали своевременную помощь.

Это касается всей социальной системы: и здравоохранения, и образования, и службы занятости, и соцзащиты. Безусловно, все проекты, которые представили на Госсовете, мы будем внедрять в Иркутской области», — сказал Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 15 апреля провёл видеоконференцию по вопросам доступности и улучшения качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты.

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