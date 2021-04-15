Санкт-Петербург, 15 апреля, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Акционер АО «Невская мануфактура», которому принадлежит одноименная фабрика, пообещал отреставрировать сгоревшее здание на Октябрьской набережной, которое отнесено к объекту культурного наследия регионального значения. Официальное письмо поступило к губернатору Александру Беглову, сообщили 15 апреля в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид сверху на пожар в здании фабрики «Невская мануфактура», 12.04.2021

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в своем письме один из акционеров АО «Невская мануфактура» Алексей Устаев подтвердил свои намерения провести реставрацию объектов исторического наследия, расположенных на Октябрьской набережной, 50. И сообщил, что по его заказу архитектурная мастерская «Студия 44» подготовила концепцию и проект планировки территории исторического памятника, который был представлен на общественные слушания.

«Я, как акционер АО «Невская мануфактура», обязуюсь выполнить Ваше указание по реставрации сгоревшего здания Невской Мануфактуры в соответствии с историческим обликом с соблюдением норм и требований законодательства об охране памятников и выделить необходимые средства для такого восстановления», — заверил акционер.

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Напомним, днем 12 апреля одно из зданий фабрики загорелось. Пламя охватило практически всё здание на площади 10 тыс. кв. метров, однако пожарным удалось отстоять небольшую часть исторической постройки. В борьбе с огнем не обошлось без трагедии. Пламя погубило жизнь одного из огнеборцев и сильно изувечило двух других пожарных. До сих пор пожарные расчеты работают на месте пепелища, ликвидируя последствия. Вместе с тем Смольный объявил, что ничего кроме отреставрированного или воссозданного здания на месте появиться не может.