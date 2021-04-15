Вашингтон, , 18:45 — REGNUM Министерство финансов США 15 апреля внесло в санкционный список 25 российских компаний, как ответ на якобы организованные РФ кибератаки, ситуацию в Крыму и вмешательство в выборы. Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Под санкции попали 6 IT — компаний: АО «АСТ» (Advanced System Technologies), военный инновационный технополис «Эра», АО «Пасит», федеральное государственное автономное научное учреждение Научно-исследовательский институт «Cпециализированные вычислительные устройства защиты и автоматика», ООО «НеоБИТ» и АО «Позитив текнолоджиз» (Positive Technologies).

Минфин США также ввел в список16 компаний, которые якобы повлияли на президентские выборы. Среди них издание Newsfront, веб-сайт South front, Фонд стратегической культуры, ООО ИА «Инфорос», а также Фонд защиты национальных ценностей, Association for free research and International cooperation.

За причастность к оккупации Крыма под санкции попали «Симферополь СИЗО-1», АО «Ленпромтранспроект» и АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».