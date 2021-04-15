Валдай, Новгородская область, , 18:08 — REGNUM Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО — иностранным агентом) выпустил новый ролик-расследование под названием «Тайна валдайской дачи Путина». Видео было опубликовано 15 апреля на YouTube-канале Алексея Навального.

Как сообщает ФБК, площадь резиденции, о которой идёт речь в ролике, составляет 250 гектаров. Часть этой территории официально принадлежит Российской Федерации и находится в бессрочном пользовании у Федеральной службы охраны. Неподалеку от резиденции находится дом — спа-комплекс с двумя подземными этажами, общей площадью почти 7000 квадратных метров.

ИА REGNUM напоминает, что ранее ФБК выпустил ролик «о дворце Путина». За два месяца его посмотрели более 115 млн человек.

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