Киев, 15 апреля, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины протестует против решения России закрыть часть акватории Черного моря для проведения военных учений.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Крымский мост

Об этом 15 апреля сообщает официальный сайт МИД Украины.

«Российская Федерация объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с этими действиями Российской Федерации и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря», — указано в сообщении.

В Киеве заявили, что расценивают эти действия России как нарушение норм международного права, поскольку считают, что именно Украина имеет права на регулирование судоходства в указанных районах Черного моря.

О какой-либо реакции России на эти жалобы Киева ничего не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России в апреле 2021 года проводят возле юго-западных границ РФ плановые ежегодные учения, о которых все соседние государства были извещены задолго до их начала.