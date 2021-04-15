МИД Украины снова обижен — Россия закрыла часть акватории Черного моря
Киев, 15 апреля, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины протестует против решения России закрыть часть акватории Черного моря для проведения военных учений.
Об этом 15 апреля сообщает официальный сайт МИД Украины.
«Российская Федерация объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с этими действиями Российской Федерации и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря», — указано в сообщении.
В Киеве заявили, что расценивают эти действия России как нарушение норм международного права, поскольку считают, что именно Украина имеет права на регулирование судоходства в указанных районах Черного моря.
О какой-либо реакции России на эти жалобы Киева ничего не известно.
Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России в апреле 2021 года проводят возле юго-западных границ РФ плановые ежегодные учения, о которых все соседние государства были извещены задолго до их начала.