Минск, , 18:03 — REGNUM В ходе телефонного разговора 15 апреля Александр Лукашенко обсудил с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым «состояние и развитие двусторонних отношений, основные направления сотрудничества». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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Назарбаев и Лукашенко «коснулись в разговоре вопросов международной обстановки». При этом казахстанский политик «интересовался и ситуацией вокруг Белоруссии» в подробностях.

«В числе основных тем была и пандемия COVID-19, методы борьбы с ней, а также вакцинация населения и производство вакцины от COVID-19», — сказано в официальном сообщении.

Собеседники пригласили друг друга в гости.

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