Париж, , 18:01 — REGNUM Отношения с Россией украинские президент Владимир Зеленский будет обсуждать с французским коллегой Эммануэлем Макроном и с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Елисейском дворце завтра, 16 апреля, сообщает 15 апреля Agence France-Presse.

Отметим, что Меркель будет участвовать в разговоре по видеосвязи.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля стало известно, что Макрон примет Зеленского на рабочем завтраке в Елисейском дворце 16 апреля. Украинский лидер будет обсуждать с президентом Франции вопрос «российского военного присутствия» на с Украиной.

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