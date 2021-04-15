Вашингтон, , 17:53 — REGNUM Президент США Джо Байден в состоявшемся ранее телефонном разговоре предупреждал российского президента Владимира Путина о введении новых санкций против России, сообщает 15 апреля RT со ссылкой на заявление неназванного представителя Белого дома.

«Ранее на этой неделе президент провёл разговор с президентом Путиным и сказал ему, что Соединённые Штаты на этой неделе ответят на кибератаку SolarWinds и вмешательство в выборы 2020 года. И это то, что мы сделали сегодня», — цитирует агентство слова американского чиновника.

Напомним, после объявления Вашингтона о новых санкциях против России посол США в Москве Джон Салливан был вызван в российский МИД.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ответ будет неотвратимым, «подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор».

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