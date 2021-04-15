Калуга, 15 апреля, 2021, 18:39 — ИА Регнум. В Калужской области в марте годовая инфляция составила 7%. Увеличение инфляции в регионе во многом связано с ростом издержек производителей, отдельными перебоями в зарубежных поставках, а также повышением цен на нефтепродукты. Об этом 15 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Овощной отдел гипермаркета

По её мнению, в регионе, где так важна составляющая автопрома, рост затрат автопроизводителей стал основным источником ускорения непродовольственной инфляции. В начале весны 2021 года зафиксировано удорожание импортных автокомпонентов — из-за неблагоприятной эпидемической ситуации у некоторых стран-поставщиков возникли перебои в поставках. Кроме того, увеличилась стоимость морских и железнодорожных зарубежных перевозок из-за нехватки контейнеров. С учетом оживления спроса при ограниченном предложении, автопроизводители перенесли накопленный рост издержек в цены. Не случайно в марте продолжилось ускорение роста цен на легковые автомобили.

Вместе с тем, в первом квартале произошло существенное замедление роста цен на плодоовощную продукцию.

«Устойчивое наращивание тепличных мощностей в основных регионах-поставщиках способствовало увеличению объема производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К таким регионам относится и Калужская область — по объемам производства тепличных овощей она входит в ТОП-10 лидеров. Поэтому в марте существенно увеличился ассортимент свежих овощей на наших прилавках. В результате замедлился рост цен на огурцы, и подешевели по сравнению с прошлым годом помидоры», — сказала Ирина Карлаш.

Одновременно инфляцию в регионе сдерживало замедление роста цен на услуги. Во многом это связано со снижением тарифов на поездки одним из агрегаторов такси, чтобы максимально привлечь потребителей и увеличить спрос.

С учётом денежно-кредитной политики, которую проводит Банк России, годовая инфляция в целом по стране вполне вероятно вернётся к 4% в первой половине 2022 года.