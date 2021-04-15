Село Сеяха, Ямало-Ненецкий АО, , 17:49 — REGNUM На Ямале проверяют информацию, появившуюся в местных СМИ, об обморожении воспитанника Сеяхинской школы-интерната, который при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. О начале проверки сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

В СМИ сообщается, что в школе-интернате, расположенной в посёлке Сеяха, скрывается факт, что 3 марта 2021 года в местную больницу доставили ученика в состоянии сильного алкогольного опьянения, с признаками обморожения. Якобы подростка привлекли к поискам сбежавшего воспитанника.

Если информация подтвердится, то будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.