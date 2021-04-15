Тверь, , 17:46 — REGNUM Подключение к газоснабжению должно стать более доступным для жителей. Вопрос обсуждался 15 апреля в ходе поездки губернатора Тверской области Игоря Рудени и временно исполняющего обязанности заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрия Кобылкина в село Грузины Торжокского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В ходе встречи с местными жителями обсуждалась высокая стоимость так называемой «последней мили» — подключения дома к газу. Жители рассказали, что при расстоянии пять метров от сетей подключение дома к газу составляет около 150 тыс. рублей вместе со стоимостью котла.

Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин в селе Грузины Торжокского района Пресс-служба правительства Тверской области

«В газификацию региона вкладывается порядка 25 миллиардов рублей. Хочу поблагодарить за активизацию этого направления президента Владимира Путина, Правительство страны и компанию «Газпром». Сегодня мы видим большое желание жителей и предпринимателей подключиться к сетям. Но не всегда это бывает по карману. Правительство области со своей стороны выделяет субсидию порядка 30 тысяч рублей при подключении к газу домовладений», — сказал Игорь Руденя.

«Хочу отметить, что в Тверской области уже проделана большая работа, подписано соглашение с компанией «Газпром», газификация идет хорошими темпами. Исходя из пожеланий населения, партия «Единая Россия» планирует в ближайшее время обратиться к Президенту Владимиру Путину с вопросом о разгрузке жителей при оплате «последней мили», — сообщил Дмитрий Кобылкин.

Село Грузины было газифицировано в 2019—2020 годах благодаря региональной программе газификации ЖКХ, промышленности и других объектов, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям АО «Газпром газораспределение Тверь». Возможность подключиться к природному газу получили 286 домовладений, две школы, детский сад, дом культуры, Грузинский психоневрологический интернат. Сейчас в Грузинах технические условия на подключение к газу выданы 50 домовладельцам. Сегодня к сетям подключили семью Ермаковых.

«Наконец-то это свершилось! Для нас подключение к газу очень важно. Раньше покупали дрова, тратили немало денег. Где-то шесть машин на зиму закупали. Газ для нас — это прогресс. Теперь не нужно все время сидеть дома у котла», — сказала Марина Ермакова.

За последние два года межпоселковый газопровод высокого давления также подведен к деревням Пирогово, Захожье, Божонки, Юрьево Торжокского района, построен и распределительный газопровод среднего давления. Общая протяженность проложенных сетей составила 29,8 км.

В 2020 году в регионе дан старт масштабной газификации Верхневолжья. Тверская область одна из первых субъектов РФ подписала с Газпромом региональную программу развития газоснабжения и газификации в соответствии с поручением президента Российской Федерации. До 2025 года предусмотрено проведение газа в 10 ранее негазифицированных муниципальных образований Тверской области. Работы по повышению уровня газоснабжения будут проведены в 12 муниципальных образованиях Верхневолжья. До 2025 года планируется построить 148 км газопроводов-отводов, 1 100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений региона.