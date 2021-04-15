Вашингтон, , 17:45 — REGNUM ВСША за последние сутки зафиксировано 75 375 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 31 423 436 человек. Такие данные приводит 15 апреля Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Сообщается также, что за день в США скончались ещё по меньшей мере 956 больных COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 564 387.

Напомним, днём ранее в Соединённых Штатах было зафиксировано 77 878 случаев заболевания и 913 случаев смерти от COVID-19.