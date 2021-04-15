Ярославль, 15 апреля 2021, 17:45 — REGNUM Депутаты муниципалитета Ярославля предлагают размещать на городских кладбищах колумбарии — хранилища урн с прахом умерших. Об этом сообщает муниципалитет Ярославля.
Депутаты приняли участие в заседании Совета директоров АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Ярославля» и профильной рабочей группы.
Проблема нехватки мест на кладбищах в Ярославле стоит остро. Недавно был введён в строй новый сектор Осташинского кладбища, но хватит его лишь на несколько лет. Участок, который бы позволил решить вопрос кардинально, пока не найден.
Также депутаты предложили принять участие в разработке регионального закона «О похоронном деле».
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