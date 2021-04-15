Ярославль, 15 апреля, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля предлагают размещать на городских кладбищах колумбарии — хранилища урн с прахом умерших. Об этом сообщает муниципалитет Ярославля.

Кладбище в Ярославле

Депутаты приняли участие в заседании Совета директоров АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Ярославля» и профильной рабочей группы.

«По итогам обсуждения была выявлена нехватка мест на кладбищах, в этой связи депутаты подняли вопрос о возможности строительства колумбариев на городских кладбищах. На заседании было предложено написать обращение в управление федеральной антимонопольной службы о проверке экономического обоснования стоимости услуг по кремации, предлагаемых организацией-монополистом», — сообщили в муниципалитете Ярославля.

Проблема нехватки мест на кладбищах в Ярославле стоит остро. Недавно был введён в строй новый сектор Осташинского кладбища, но хватит его лишь на несколько лет. Участок, который бы позволил решить вопрос кардинально, пока не найден.

Также депутаты предложили принять участие в разработке регионального закона «О похоронном деле».