Москва, , 17:45 — REGNUM Вице-спикеру Госдумы Петру Толстому интересно, из-за каких действий России президент США Джо Байден ввел режим ЧС.

«Байден объявил режим ЧС «из-за определенных пагубных действий России» — тоже, видимо, в целях нормализации двусторонних отношений. Хотелось бы понимать, о каких действиях идет речь. Даже интересно», — рассуждает Толстой в ТГ-канале.

Он напомнил, что 13 апреля во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Байден «высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия», а уже сегодня ввел очередные санкции.

«Очередная попытка подчинять и властвовать. Евросоюз и НАТО, естественно, преданно кивают», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России.

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