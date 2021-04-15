Вашингтон, , 18:09 — REGNUM Американская певица Дженнифер Лопес и бывший баскетболист Алекс Родригес официально расстались. Об этом они рассказали изданию Today.

По данным СМИ, Лопес и Родригес решили остаться друзьями. «Мы осознали, что быть друзьями у нас получается лучше, ими мы и собираемся остаться», — объяснили бывшие возлюбленные.

ИА REGNUM напоминает, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес были парой с 2017 года. А в 2019 году бывший баскетболист сделал предложение певице, но свадьба так и не состоялась.

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