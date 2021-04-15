Орел, , 17:41 — REGNUM Обвинительное заключение по уголовному делу о мошенническом хищении 67 млн рублей дольщиков утвердила прокуратура Орловской области в отношении директора ООО «Унистрой-Орел». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля сообщила старший помощник прокурора Орловской область Татьяна Цуканова. Расследование уголовного дела осуществлялось СЧ СУ УМВД России по Орловской области.

По версии следствия, в период с мая 2018 по июль 2020 года обвиняемый совместно с сотрудниками аффилированной ему организации (в отношении них уголовное дело расследуется отдельным производством) заключил с гражданами договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома в жилом комплексе. Однако дом до сих пор не построен. Деньги, как считают следователи, были похищены. Потерпевшими по делу проходит 71 дольщик.

Дело готовится к передаче в Советский суд Орла для рассмотрения по существу.

Отметим, в Орловской области расследуется несколько уголовных дел о мошенничестве при долевом строительстве. Так, в начале апреля стало известно о возбуждении дела о хищении 29 млн рублей у участников долевого строительства, заключивших договоры с ООО «Компания Стройсервис» и ООО «Специализированный застройщик СТС 57».