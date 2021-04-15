Вашингтон, , 18:46 — REGNUM Министерство финансов США 15 апреля внесло в санкционный список компании российского бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщает пресс-служба управления по контролю за иностранными активами американского минфина.

Бизнесмен заявил, что его компании, попавшие под санкции, предоставляли гуманитарную помощь Африке и именно из-за этого они были внесены в список американцами.

«Никто на свете, кроме них (Американцев), не может нести добро миру. Если добро — его под санкции», — прокомментировал ситуацию Пригожин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля власти США включили в чёрный список три физических лица и пять компаний из России, которые, по мнению Вашингтона, связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным. Санции заключаются в заморозке американских активов фигурантов списка и запрете для граждан или компаний США иметь с ними дела.