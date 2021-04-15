Кострома, , 17:49 — REGNUM Военные потребовали удалить новости о костромском солдате Егоре Фёдорове, пострадавшем во время службы в Нижегородской области. Об этом сообщает правозащитный фонд «Право Матери».

Учения © Наталья Диева

Матери молодого человека Елене Егоровой позвонил человек, представившийся временно исполняющим обязанности командира дивизиона Вячеславом Карцевым. Он сказал, что родителям стоит отказаться от претензий, связанных с травмами сына.

«Вот пост вышел. И начальство начинает нас напрягать. Уберите его. Ведь ребенку еще дослуживать», — цитирует слова звонившего фонд.

Напомним, костромич Егор Фёдоров был призван в армию летом 2020 года и попал на службу в войсковую часть в Нижегородской области. В ночь с 26 на 27 марта молодой человек находился на полевых сборах, где, по словам родственников, пострадал от рук сержантов. Из-за удара поленом по голове юноша получил перелом носа с незначительным смещением отломков, сотрясение мозга и потерю 90% зрения на левом глазу.

На данный момент Федров находится в военном госпитале Нижнего Новгорода. По информации фонда, его врачи не видят препятствий для дальнейшего прохождения службы. В настоящее время военный следственный отдел ведёт доследственную проверку по сообщению о преступлении. Юристы фонда предпринимают усилия, чтобы не допустить возвращения юноши в ту же часть, где он получил травмы.

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